РЭО: тверской регоператор повысил надежность работы за счет банковской гарантии

ООО «ТСАХ» (Тверьспецавтохозяйство), выступающее региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, впервые получило банковскую гарантию. Данный шаг будет способствовать укреплению финансовой стабильности компании и росту доверия среди ее партнеров и контрагентов, сообщила пресс-служба РЭО.

«Такие решения повышают надежность региональных операторов и создают условия для долгосрочного развития отрасли. Банковская гарантия — это не просто финансовый инструмент, а показатель зрелости компании и уверенности в ее устойчивой работе», — отметили в пресс-службе РЭО.

Наличие банковской гарантии служит свидетельством того, что оператор готов исполнять все взятые на себя обязательства перед государством и гражданами, даже в условиях потенциальных финансовых сложностей. Это повышает стабильность и предсказуемость системы обращения с отходами в регионе.

Если на территории возникнет внештатная ситуация, например, коллапс из-за поломки спецтехники оператора, у региона появится возможность использовать средства гарантии для скорейшего разрешения проблемы.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года в РФ началась реализация нового нацпроекта «Экологическое благополучие», который пришел на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла. Это должно обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захораниваемых отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.