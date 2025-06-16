РЭО: свыше 30 предприятий в России перейдут на топливо из отходов

В России активно развивается производство топлива из отходов, что к 2030 году поможет сократить объемы захоронения мусора на полигонах на 50%. Уже 31 промышленное предприятие выразило готовность внедрить эту технологию, сообщила пресс-служба РЭО.

Данное направление переработки отходов реализуется в рамках отраслевой программы «Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022–2030 годы», разработанной при участии экспертов Российского экологического оператора. Программа была одобрена правительством 28 декабря 2022 года.

«В 2022 году была утверждена отраслевая программа „Применение альтернативного топлива из отходов в промышленном производстве на 2022–2030 годы“. Специалисты Российского экологического оператора, Минпромторга России и представители субъектов РФ оценили потенциал применения RDF-топлива на предприятиях цементной и металлургической промышленности. Готовность начать использовать альтернативное топливо вместо его природных видов выразили 30 цементных заводов и одно металлургическое предприятие. Они определили проекты первого этапа и участки производства. Технология переработки отходов в топливо перспективна и позволит достичь снижения захоронения до 50%, что соответствует целям нацпроекта „Экологическое благополучие“», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

RDF-топливо (Refuse-Derived Fuel, или топливо из отходов) — это альтернативный энергоресурс, производимый из бытовых, промышленных и коммерческих отходов. Технология его изготовления включает дробление, сепарацию, обезвоживание и, если нужно, прессование. С помощью пиролиза и газификации такое топливо можно преобразовать в синтетические энергоносители, сырье для химической промышленности, удобрения и другие продукты.

К 2030 году фракция RDF (без инертных примесей) сможет производиться на любом сортировочном комплексе в России. Для развития технологий пиролиза и газификации не требуется зарубежных решений — реакторы и энергетическое оборудование, адаптированное под синтетическое топливо, могут выпускаться на российских заводах.

Среди перспективных сфер применения альтернативного топлива — энергетика (ТЭЦ, котельные) и ЖКХ (коммунальные котельные). В будущем в качестве такого топлива могут использоваться и другие виды отходов: древесные отходы (опилки, щепа, обрезь), осадок очистных сооружений, старые шины, отработанные железнодорожные шпалы, горючие промышленные отходы, непригодные товары, а также отработанные масла, лаки, краски и жидкие органические растворители.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена указом президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» начал действовать новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение их захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.