РЭО представил анализ реформы РОП на Масложировой конференции

На Масложировой конференции, посвященной поиску путей выхода из кризисных ситуаций и состоявшейся 3 апреля, аналитики из Российского экологического оператора (РЭО) представили свой анализ касательно расширенной ответственности производителей (РОП). Вопросам РОП была посвящена отдельная часть программы мероприятия, сообщила пресс-служба РЭО.

«Новая версия закона о РОП, вступившая в силу с начала 2024 года и принятая в августе 2023 года, требует детального толкования. Наша цель — гарантировать открытость в секторе переработки отходов и стимулировать предпринимательскую активность в этой сфере. Несоблюдение требований РОП не позволит создать необходимую базу для переработки отходов, образующихся после использования товаров, что, в свою очередь, мешает достижению общенациональной задачи по сокращению объемов захоронения отходов наполовину», — заявил Игорь Забралов, ответственный за устойчивое развитие в РЭО.

В рамках конференции участники обсудили прогресс в реализации реформы РОП, параметры утилизации, величину базовой ставки экологического сбора, вопросы использования вторичных ресурсов, влияние РОП на цену упаковочных материалов, а также ограничения на определенные виды упаковки, предусмотренные федеральной инициативой «Экономика замкнутого цикла».

В конференции приняли участие руководители крупнейших российских предприятий масложировой индустрии и связанных с ней отраслей, представители государственных органов, рыночные обозреватели, специалисты в области технологий и научные сотрудники.