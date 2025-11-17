РЭО опубликовал итоги этапа студенческой конференции по экономике замкнутого цикла

сегодня в 10:22

Подошел к концу прием работ на участие во второй научно-практической конференции «Экономика замкнутого цикла — молодежный взгляд». Российский экологический оператора определил участников, прошедших в очный этап защиты научных проектов, который состоится 30 ноября и станет частью программы Зеленой премии, передает пресс-служба компании.

«Интерес студентов к теме экономики замкнутого цикла растет каждый год. Работы, которые мы получили, показывают высокий уровень подготовки и реальное стремление молодежи искать технологические решения для экологических задач страны. Для нас важно поддерживать такие инициативы — именно они формируют будущих специалистов отрасли», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.

В топ-10 вошли:

1) Андрианов Данила Сергеевич (РГУНиГ им. И. М. Губкина);

2) Чаусов Алексей Алексеевич (Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса);

3) Александрова Анна, Алексеевна, Могилtва Елизавета Евгеньевна, Нагуманова Карина (РУДН им. Патриса Лумумбы);

4) Шевякова Екатерина Игоревна (РГУ им. А. Н. Косыгина);

5) Костюченко Даниил Андреевич (РУДН им. Патриса Лумумбы);

6) Суханов Игнат Антонович (РЭУ им. Г. В. Плеханова);

7) Белкин Илья Владимирович (Уральский ГАУ);

8) Турашова Мария Михайловна (РГУ им. А. Н. Косыгина);

9) Хаустова Жанна Юрьевна (УРФУ им. Б. Н. Ельцина);

10) Букреев Кирилл Денисович, Балаберников Павел Игоревич (МСХА имени К. А. Тимирязева);

Топ-20:

11) Зверева Евгения Витальевна (РУДН им. Патриса Лумумбы);

12) Трубицын Григорий Александрович (РГУ им. А. Н. Косыгина);

13) Меркушина Наталья Николаевна (РГУ им. А. Н. Косыгина);

14) Шеманчук Дарья Олеговна (УРФУ им. Б. Н. Ельцина);

15) Бабердина Вероника Павловна (РУДН им. Патриса Лумумбы);

16) Заменин Никита Алексеевич, Гуляева Анна Игоревна, Кузяков Никита, Пискун Данил Иванович, Хаустова Жанна Юрьевна (УРФУ им. Б. Н. Ельцина);

17) Верникович Эвелина Константиновна, Меньшенин Александр Сергеевич (Калининградский ГТУ);

18) Масейкин Даниил Витальевич (Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана);

19) Мемрук Маргарита Дмитриевна (РЭУ им. Г. В. Плеханова);

20) Ростилова Анастасия Николаевна (НИТУ МИСИС).

Топ-10 участников приглашаются на очный этап конференции и смогут претендовать на 5 единоразовых стипендий от РЭО в размере 150 тысяч рублей по итогам представления своих работ. Топ-20 работ будут опубликованы в сборнике тезисов по итогам конференции.