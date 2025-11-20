РЭО: НТС начал принимать предложения по направлениям на 2026 год

Научно-технический совет (НТС) при Российском экологическом операторе объявил о начале приема предложений для формирования своего рабочего плана на 2026 год. Все участники рынка имеют возможность направить собственные темы, идеи или материалы, воспользовавшись специальной формой на сайте РЭО, сообщила пресс-служба оператора.

«Мы продолжаем развивать экспертное сообщество вокруг НТС и хотим, чтобы как можно больше профессионалов участвовали в формировании повестки. Предложения помогают нам видеть запрос отрасли и включать в работу действительно актуальные темы», — отметили в пресс-службе РЭО.

В форме необходимо указать одно из направлений деятельности НТС и детализировать тему, технологию или вопрос, которые выносятся на рассмотрение. Допускается также прикрепление дополнительных материалов, если они способствуют более качественной оценке экспертами. Каждое обращение проходит внутреннее обсуждение с обратившимися.

В текущем, 2025 году, РЭО утвердил обновленный состав совета и шесть ключевых направлений его работы:

нормативно-правовая база и техническое регулирование в сфере обращения с отходами III–V классов опасности;

переработка и утилизация вторичных ресурсов;

технологии биологической обработки отходов и утилизации отходов III–V классов опасности;

развитие экономики замкнутого цикла;

технологическое оснащение и импортозамещение в области обращения с отходами III–V классов опасности;

технологии термической обработки и утилизации отходов III–V классов опасности.

Для каждого из направлений были проведены установочные собрания, в ходе которых избрали руководителей и утвердили регламент подготовки плана работы на 2026 год.

«Направления НТС возглавили настоящие профессионалы своего дела, многие годы работающие в отрасли. Впервые в структуре Совета появились отдельные направления по термической и биологической обработке отходов. Это позволит глубже развивать эти технологические направления и масштабировать наиболее эффективные решения», — рассказал ответственный секретарь НТС, советник генерального директора РЭО по вопросам экологического мониторинга и научно-технического развития Сергей Егоршев.

Руководящие посты в направлениях заняли: Владимир Паршуков, Алексей Ломтев, Григорий Свердлик, Надежда Михайлова, Анна Ощепкова и Елена Семилетова.

НТС является постоянно работающим консультативным органом при РЭО, в задачи которого входит экспертная оценка технологий и иных научно-технических разработок в области обращения с отходами. Совет содействует компании в выборе самых эффективных решений, включая те, что призваны заменить иностранные аналоги.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная миссия — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ начал действовать новый национальный проект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50% и вовлечение в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.