РЭО назвал новые номинации Зеленой премии

Российский экологический оператор объявил о введении двух дополнительных номинаций в рамках Зеленой премии. В текущем году соревнование пополнится категориями «Технологические и цифровые проекты» и «Устойчивые практики в АПК». Подача работ будет осуществляться до 1 ноября, сообщила пресс-служба РЭО.

«Расширение номинаций Зеленой премии позволит привлечь к участию новые отрасли и показать, как современные технологии и экологичные практики меняют экономику и делают бизнес ответственнее», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Категория «Технологические и цифровые проекты», которую поддерживает ООО «Экомашгрупп», предназначена для организаций и коллективов, которые разрабатывают и внедряют инновации в сфере охраны природы, устойчивого развития и минимизации экологического следа.

Участие в номинации «Устойчивые практики в АПК» открыто для представителей агропромышленного комплекса, которые внедряют и развивают щадящие методы производства, нацеленные на рациональное потребление ресурсов и сокращение вредного влияния на экологию.

«Зеленая премия» учреждается для того, чтобы отмечать успехи в сфере защиты окружающей среды, экологического образования, внедрения передовых природоохранных методик, а также для поощрения лидерских инициатив в экологии. Конкурс проходит каждый год в несколько шагов, а церемония награждения лауреатов организуется в завершении года

ПАО «Российский экологический оператор» было образовано согласно Указу Президента от 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России целостную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ начал действовать новый национальный проект «Экологическое благополучие», который сменил завершившийся в 2024 году нацпроект «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна к 2030 году обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить захоронение таких отходов до уровня не более 50% и вовлечь в хозяйственный оборот как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.