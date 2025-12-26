РЭО и Косыгинский университет начали второй набор на обучение экодизайнеров

Российский экологический оператор совместно с Российским государственным университетом им. А. Н. Косыгина объявляют о старте второго набора на программу повышения квалификации «Экологический дизайн в индустрии моды: современные материалы и технологии». Ее цель — подготовка кадров для экономики замкнутого цикла, сообщила пресс-служба РЭО.

«Модная и текстильная индустрия требует большого количества различных ресурсов, поэтому без новых компетенций и системного экологического образования ее трансформация невозможна. Совместно с Университетом Косыгина мы формируем программу с акцентом на практику. Она дает специалистам реальные инструменты для внедрения в производство и дизайн устойчивых решений, которые позволят уменьшать влияние индустрии на окружающую среду», — отметили в пресс-службе РЭО.

Решение о запуске нового потока принято по результатам заседания Консорциума РЭО «Экологическая трансформация модной индустрии: кадры, технологии, решения», состоявшегося 19 декабря 2025 года на базе Университета Косыгина. В мероприятии участвовали представители вузов, бизнеса и экспертного сообщества, которые обсудили итоги первого набора и перспективы развития образовательных программ для устойчивой моды и текстильной промышленности.

РГУ им. А. Н. Косыгина входит в Консорциум «Экономика замкнутого цикла» с 2024 года и целенаправленно развивает дополнительное профессиональное образование в области экодизайна, «зеленых» технологий и ответственного производства. Первый набор продемонстрировал высокий интерес со стороны отрасли и запрос на прикладные знания по устойчивым материалам и проектированию.

Второй поток ориентирован на специалистов текстильной и обувной промышленности, преподавателей профильных учебных заведений, а также студентов старших курсов. На протяжении трех месяцев в онлайн-формате слушатели освоят актуальные подходы к экодизайну, принципы подбора устойчивых материалов, методики создания долговечных продуктов, а также технологии, повышающие прозрачность цепочек поставок и уровень социальной ответственности производства. Программа сочетает теоретические блоки с практическими заданиями, нацеленными на применение навыков в реальных производственных условиях.

Начало обучения запланировано на 24 февраля 2026 года. Подробности о курсе доступны на сайте дополнительного образования Университета Косыгина.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая миссия — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в РФ вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В одном из его направлений поставлена задача по формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, снижение уровня их захоронения до не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.