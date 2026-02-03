РЭО и Косыгинский университет набирают на обучение экодизайнеров

Российский экологический оператор совместно с Российским государственным университетом им. А. Н. Косыгина продолжает прием заявок на программу повышения квалификации «Экологический дизайн в индустрии моды: современные материалы и технологии». Курс ориентирован на подготовку кадров для экономики замкнутого цикла, сообщила пресс-служба РЭО.

Второй поток рассчитан на сотрудников текстильных и обувных предприятий, преподавателей профильных учебных заведений, а также студентов выпускных курсов. На протяжении трех месяцев в онлайн-режиме участники освоят актуальные методы экодизайна, принципы подбора устойчивых материалов, способы проектирования долговечных изделий, а также инструменты, обеспечивающие прозрачность цепочек поставок и социальную ответственность бизнеса. Программа сочетает теоретические блоки с практическими заданиями, направленными на применение навыков в реальных производственных процессах.

«Косыгинский университет является участником Консорциума РЭО с 2024 года. Вуз последовательно развивает направление дополнительного профессионального образования в сфере экодизайна, экологических технологий и ответственного производства. Первый набор программы подтвердил высокий интерес со стороны отрасли и востребованность практических знаний по устойчивым материалам и проектированию», — отметили в пресс-службе РЭО.

Старт трехмесячного обучения запланирован на 24 февраля 2026 года. Подробная информация о программе размещена на сайте.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. С 2025 года в стране реализуется новый нацпроект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.