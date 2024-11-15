РЭО будет выполнять роль информационного партнера на экологическом фестивале

Российский экологический оператор будет выполнять роль информационного партнера на экологическом фестивале для детей и молодежи «Земле жить!», который пройдет по всей России, передает пресс-служба оператора.

«Экологические мероприятия направлены на объединение школьников, студентов, экспертов, представителей природоохранных организаций и органов власти на единой платформе. Подобные фестивали, как „Земле жить!“, помогают выявлять и поддерживать проекты молодых экологов, определяющих будущее в сфере защиты природы, в том числе внедрение замкнутой экономики и формирование новой экологической культуры», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Фестиваль запланирован на 19 ноября. В 14:00 по московскому времени начнется его трансляция, в ходе которой объявят результаты национальных конкурсов и проектов, среди которых конкурс аграриев имени К. А. Тимирязева, «ЭкоХод» и проект «Юннат 2.0. Познавай и созидай!». Выступят известные общественные деятели с поздравлениями и приветственными словами.

Для участников будут организованы онлайн-экскурсии и интервью, предоставлены истории успеха молодых биологов, экологов и аграриев России, а также пройдет викторина с наградой.

Чтобы стать участником фестиваля, необходимо зарегистрироваться на сайте, создав личный кабинет, и подать заявку на участие во Всероссийском фестивале детей и молодежи «Земле жить!».

Фестиваль организуют министерство просвещения РФ и федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.