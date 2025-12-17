РЭО: 100 тыс детей поучаствовали в конкурсе рисунков о раздельном сборе

Во Всероссийском конкурсе рисунков «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» участвовали представители 74 регионов. Свои творческие работы направили более 100 тысяч детей из почти 8,5 тысяч школ по всей стране, сообщила пресс-служба РЭО.

Соревнование проводилось с 19 мая по 15 декабря 2025 года и включало три последовательных этапа: муниципальный, региональный и федеральный. Было учреждено две номинации: для дошкольников и для учеников младших классов. Главной задачей для участников стало изображение сказочных героев Эколят, которые своим примером — правильным обращением с отходами и их раздельным сбором — защищают природу. По итогам конкурса в каждом регионе определили по три победителя в каждой номинации, которые были награждены памятными подарками.

Наибольшую активность проявили юные жители Кемеровской области, Республики Татарстан, Пермского и Приморского краев, а также Республики Дагестан, приславшие самое большое количество рисунков.

Данный конкурс является одним из мероприятий в рамках Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и масштабной акции «Россия — территория Эколят — Молодых защитников Природы».

«Российский экологический оператор активно включен в просветительскую деятельность. Мероприятия, направленные на экопросвещение, помогают формировать у молодого поколения экологическую культуру. За этот год мы организовали множество различных акций для подрастающего поколения, готовим методические материалы для педагогов, взаимодействуем с профильными олимпиадами. Волонтерские инициативы, ориентированные на школьников, поощрили денежными призами на нашей Зеленой премии. Большой блок работы ведут вузы нашего Консорциума. Все это — вклад в чистое будущее России», — сказала генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая миссия — формирование в России целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в Российской Федерации вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» действует новый национальный проект «Экологическое благополучие». В одном из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.