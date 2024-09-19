Ремонт покрытия начался на бульваре Ветеранов в Чехове

С 12 августа на бульваре Ветеранов в г. о. Чехов начались масштабные работы по ремонту покрытия. Общая площадь обновления составляет 324 квадратных метра., сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт проводится в рамках комплексного содержания общественной территории и направлен на улучшение ее внешнего вида и повышение комфорта для жителей.

Специалисты МБУ «Чеховское благоустройство» используют высококачественные материалы для укладки брусчатки, что гарантирует долговечность нового покрытия и его устойчивость к внешним воздействиям.

Благодаря этому, любимый многими чеховцами бульвар Ветеранов станет еще более привлекательным для прогулок и отдыха. Обновленная территория будет не только красивой, но и безопасной для всех — родителей с детьми, любителей активного отдыха и просто тех, кто хочет насладиться свежим воздухом и тишиной.

Срок завершения работ — 21 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.