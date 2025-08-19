Рекордсмен Кононенко рассказал, до каких пор он готов летать в космос

Олег Кононенко — о полетах в космос: в другом контексте жизнь не рассматриваю

Герой России, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко, являющийся обладателем мирового рекорда по общему времени, проведенному за пределами Земли, заявил о своей готовности к дальнейшим полетам в космос, при условии, что его близкие не будут против, сообщает ТАСС .

«Я в другом контексте пока свою жизнь не рассматриваю. Я хочу летать. Я буду летать до тех пор, пока мне семья не скажет „стоп“ в силу разных причин или по физическим каким-то ограничениям», — поделился Кононенко на «Фестивале новых медиа».

Как отметил космонавт, никакой дополнительной мотивации для продолжения его работы ему не требуется.

«Это моя любимая работа. Я занимаюсь тем, что мне нравится и к чему я стремился в этой жизни. Поэтому дополнительной какой-то мотивации мне не нужно», — подчеркнул он.

Кононенко побил предыдущий мировой рекорд по суммарной длительности пребывания в космосе 4 февраля 2024 года, находясь на борту МКС. А 5 июня того же года он стал первым человеком в истории, кто достиг отметки в 1000 суток, проведенных в космосе. По окончании своей пятой космической миссии Кононенко установил новый абсолютный рекорд, проведя за пределами Земли в общей сложности 1111 дней.