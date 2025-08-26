Рекордные 2,3 млн жителей Подмосковья пользуются социальной картой

Соцкарта остается одной из самых востребованных мер поддержки в Московской области. Получить ее могут пенсионеры, многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты. Карта дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«С начала года социальные карты оформили 170 тыс. жителей Подмосковья. Сегодня ими пользуются 2,3 млн человек — это рекорд. Для льготников соцкарта — надежный инструмент социальной поддержки. Она дает право на бесплатный проезд, скидки и упрощает доступ к услугам», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Она также подчеркнула, что оформление соцкарты — наиболее популярная цифровая услуга в регионе.

Получение карты оцифровано и очень удобно — достаточно подтвердить сведения в автоматически заполненном заявлении. Для некоторых льготников, по-прежнему, требуется заполнение онлайн-формы.

Соцкарту можно использовать для подтверждения льготного статуса при получении ряда услуг, например, посещение клубов «Активное долголетие» или же прохождения курса реабилитации. Достаточно ее приложить к картридеру и отметка о посещении будет поставлена в системе.

Жители Подмосковья могут оформить новую карту, перекодировать действующую, заказать перевыпуск или заблокировать ее в случае утери через региональный портал — uslugi.mosreg.ru/services/6854.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.