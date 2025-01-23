Реконструкцию двух котельных в Подольске завершат в 2025 году

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов провел штаб с крупнейшими ресурсоснабжающими организациями округа. Самый большой перечень мероприятий выполнят в рамках госпрограммы по модернизации теплового хозяйства. В ходе обновления завершат двухгодовые контракты с реконструкцией двух котельных на улицах Победы и Ульяновых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, приступят к реализации 28 новых, по которым обновят еще 14 км тепловых сетей. Еще несколько локаций в настоящее время находятся на согласовании в правительстве региона. Отдельное внимание уделят благоустройству.

Свои программы на текущий год представили электросетевые компании и МУП «Подольская теплосеть». Обсудили объемы и сроки работ, какие микрорайоны округа они затронут.

АО «Мособлэнерго» запланировало привести в порядок почти 60 своих объектов, в том числе реконструировать более 20 километров кабельных линий, 12 трансформаторных подстанций, а также построить еще 14 новых.

«Главное, на что сделал акцент, — качественное информирование жителей. Локации, где ведутся работы, должны быть оборудованы баннерами со всеми необходимыми сведениями и датами завершения. Дал поручение профильным специалистам держать выполнение этой задачи на особом контроле», — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.