Рейтинг FutureToday назвал лидера среди работодателей для студентов

Определены топ-10 наиболее привлекательных работодателей в промышленной сфере согласно рейтингу FutureToday. В десятку лучших вошла и компания «Газпром нефть». Важную роль в этой оценке, которую дали студенты, играет активная деятельность оператора бизнеса масел компании — «Газпромнефть–СМ», занимающегося привлечением и подготовкой будущих кадров.

Исследование, в котором приняли участие свыше 20 тыс. студентов из 30 ведущих университетов страны, выявило ключевые критерии выбора работодателя: возможности профессионального роста, достойный уровень оплаты труда и стабильность компании.

На производственных объектах компании регулярно проходят практику и стажировку студенты. Наиболее отличившиеся из них по окончании учебы получают предложение о трудоустройстве. Чтобы помочь молодым специалистам адаптироваться, в компании действует система наставничества, где опытные сотрудники делятся знаниями, а также реализуется специальная обучающая программа. Она направлена на погружение в корпоративную культуру, развитие гибких навыков и подготовку к участию в кейс-чемпионатах и научно-технических форумах.

Сотрудничество с вузами — неотъемлемая часть стратегии компании по формированию пула квалифицированных специалистов для отрасли и компании. В партнерстве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого создаются уникальные образовательные программы и ведутся совместные научные разработки. На площадке Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) в Омске работает современный эксперт-центр диагностики G-Profi, оснащенный цифровым исследовательским оборудованием. Практико-ориентированный подход реализуется через долгосрочные стажировки на ключевых производственных объектах в Омске и Подмосковье. Под руководством наставников студенты изучают полный производственный цикл, в том числе решая реальные отраслевые задачи — участвуя в конкурсах профмастерства, научных конференциях и «Ярмарке успешных практик» наравне со штатными сотрудниками.

«Приоритетом для компании является активное формирование кадрового резерва отрасли уже со студенческой скамьи. Через долгосрочные стажировки и вовлечение студентов в решение реальных производственных задач мы воспитываем специалистов, которые с первого дня готовы к работе на высокотехнологичных рабочих местах. Наша цель — подготовить поколение инженеров и исследователей, способных обеспечить технологический суверенитет отрасли», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.