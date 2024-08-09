Рейд по пресечению нелегальной транспортировки стройотходов прошел в Кашире

Инспекторы эконадзора Минэкологии совместно с сотрудниками Минчистоты Московской области, МВД РФ и ГУРБ МО провели рейд по пресечению нелегальной транспортировки строительных отходов и грунтов в городском округе Кашира. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в ходе совместного рейда было проверено 12 единиц спецтехники.

«У водителей 2 грузовиков отсутствовали необходимые документы для транспортировки отходов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2, КоАП РФ. Предотвращен сброс 20 кубометров мусора», — отметил Фирсов.

При прошлом совместном рейдовом мероприятии в городском округе Мытищи специалистам удалось предотвратить сброс 50 кубометров отходов. В ходе надзорного мероприятия было проверено 15 единиц спецтехники, в отношении 2 недобросовестных водителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Самосвалы задержаны и отправлены на штрафстоянку.

«Совместные рейдовые мероприятия полезны еще тем, что наводят страх о получении штрафа на недобросовестных водителей и компании, владеющие спецтехникой. Информация о рейде передается среди водителей по «сарафанному радио» и в следующий раз при выезде с площадки с полным кузовом стройотходов владельцы транспортных средств начинают думать о том, что проще и лучше оформить всю необходимую разрешительную документацию на провоз отходов, нежели нарваться на крупную сумму за нарушение экологического законодательства или же вообще лишиться транспортного средства», — добавил Фирсов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.