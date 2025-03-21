Регоператор Рузского кластера помог банку найти случайно выброшенные документы

Специалисты Регоператора Рузского кластера организовали операцию по поиску утерянных документов, которые по ошибке попали в мусорку. За помощью к специалистам обратились сотрудники банка, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В одном из отделений принимали на работу нового специалиста и оставленные на столе документы по ошибке выбросила местная уборщица. В мусорное ведро отправились трудовая книжка, снилс и другие документы сотрудника.

Представители компании обратились в центральный офис Рузского регоператора, расположенный в городе Истра, где служба сервиса определила каким мусоровозом были вывезены документы и куда они были выгружены.

На мусороперегрузочной станции после разгрузки транспортного средства бумаги были найдены. В этом помогли работники, обслуживающие этот объект.

Благодарностью отметили главного специалиста коммерческого отдела центрального офиса Рузского регоператора в г. Истра Галину Тикунову которая держала связь с банком и руководителя службы контроля баланса масс Сергея Трофименко, который организовал поиск на мусороперегрузочной станции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.