Регоператор провел экоакцию на забеге в Воскресенске

Экологическую интерактивную площадку организовал региональный оператор Воскресенского кластера на легкоатлетическом забеге «Воскресенская верста» в усадьбе Кривякино в Воскресенске. Участникам предложили в игровой форме закрепить правила раздельного сбора отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Во время спортивного праздника работала специальная эко-зона, где посетители могли проверить знания по сортировке вторичных ресурсов. Для гостей подготовили игру «эко-теннис»: участникам нужно было не только попасть в цель, но и правильно определить тип отхода.

Игроки разделяли «мусорные мячи» на вторсырье и неперерабатываемые материалы, отправляя их в соответствующие контейнеры-мишени. Организаторы представили двухпоточную систему: синие баки предназначены для сухих фракций — пластика, бумаги, металла и стекла, серые — для смешанных отходов, включая пищевые остатки и средства гигиены.

В министерстве напомнили, что навыки осознанной сортировки формируются в быту и начинаются дома. Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко подчеркивал, что число жителей, заинтересованных в развитии экологической повестки, растет, а просветительская работа с детьми и взрослыми остается приоритетом.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.