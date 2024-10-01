Регоператор Ногинского кластера продолжает экопросвещение детей

Занятие из цикла «Береги природу, сортируй отходы» провел регоператор для учеников начальных классов частной общеобразовательной школы «Успех» города Балашиха, передает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Экоуроки проходят в рамках повышения осведомленности о Реформе обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации.

Экологи регионального оператора рассказали школьникам об основных причинах образования отходов, о системах для сбора ТКО «Два Бака» и «Мегабак» и о том, как распознать отходы, пригодные для повторной переработки.

Ребята узнали о правильной утилизации опасных отходов: батареек, автомобильных шин, ртутных ламп и градусников, которые запрещено складировать в синие и серые контейнеры на контейнерной площадке. По окончании занятия полученные знания традиционно закрепила игра «Сортировка».

Ранее министерство сообщало, что занятия по экологическому просвещению учеников образовательных учреждений уже прошли в Серпухове, Щелково и Красногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.