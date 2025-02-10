Регистрация на конкурс «Социальные архитекторы» завершится 11 февраля

Подать заявку на участие в конкурсе «Социальные архитекторы» можно до 12 часов по Москве 11 февраля, сообщает пресс-служба организаторов.

На конкурс зарегистрировались уже более шести тысяч человек. Подавшие заявку являются инициаторами социально значимых проектов. Также среди участников те, кто задействован в реализации таких инициатив.

Требования к соискателям следующие: это должны быть граждане РФ старше 18 лет. Отбор будет производиться по пяти направлениям: организатор проекта, интернет-технолог социальных проектов, руководитель проекта, социальный аналитик, медиаменеджер.

Регистрация на конкурс завершится в 12 часов по Москве 11 февраля. Подать заявку нужно до этого времени. Подробности можно узнать на сайте конкурса.

Мероприятие проводится по поручению президента РФ.