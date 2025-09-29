сегодня в 18:42

Регистрация на IX сезон олимпиады студентов «Я — профессионал» продлится до 11 ноября

9 сентября стартовал IX сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Студенты российских вузов могут проверить свои знания и получить уникальные возможности для карьерного развития. Об этом сообщают организаторы олимпиады.

Регистрация на IX сезон олимпиады студентов «Я — профессионал» будет открыта до 11 ноября.

Олимпиада объединит талантливых профессионалов, активных и неравнодушных молодых людей, патриотов своей страны. Участники «Я — профессионал» — это кадровый резерв, за которым охотятся лучшие российские работодатели.

Дипломанты проекта могут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования в ведущие вузы страны. Медалисты получают премии до 300 тыс. рублей, фирменный мерч и карьерные преимущества.

Студентов в IX сезоне ждут: