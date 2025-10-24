Регионы поддержали перенос ответственности за содержание контейнерных площадок

Рабочее совещание по подготовке ко второму чтению законопроекта о контейнерных площадках состоялось в Госдуме. В нем приняли участие представители 63 регионов РФ, которые в большинстве поддержали проект закона, в котором предлагается перенести ответственность за установку и содержание контейнерных площадок на региональных операторов. В разработке поправок принимали участие специалисты Российского экологического оператора, передает пресс-служба компании.

«Сейчас за установку и содержание контейнерных площадок отвечают органы местного самоуправления. Однако у них часто нет средств ни на создание новых площадок и закупку контейнеров, ни на регулярное обновление контейнерного парка. По закону в тариф регионального оператора можно включать только расходы на покупку контейнеров и бункеров, а также на их содержание, — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Законопроект предлагает передать регионам возможность самим определять, кто будет отвечать за контейнерные площадки: органы местного самоуправления, которым могут выделяться субсидии из регионального бюджета, или региональные операторы.

Соглашение должно включать несколько обязательных условий: муниципалитет выделяет землю под площадки и определяет потребность в контейнерах; региональная власть учитывает расходы на эти цели в тарифе, утверждает производственные и инвестиционные программы регоператора; регоператор, в свою очередь, обязан передавать созданные площадки и закупленные контейнеры в собственность муниципалитета.

Все расходы на организацию и содержание контейнерных площадок будут включаться в программы регионального оператора и учитываться при установлении единого тарифа.