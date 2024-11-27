Редкие находки пополнили коллекцию музея «Культурный слой» Подмосковья

В ноябре на подмосковных КПО специалистами по сортировке обнаружены российские монеты, вышедшие из обращения. Объектом находки стали серебряный и екатерининский рубли, а также бумажная купюра 1917 года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Экспозицию музея при КПО в Егорьевске пополнили порядка 3 000 вышедших из обращения российских монет достоинством 1, 5, 10 копеек на общую сумму 369 рублей. Монеты разместили в один из первых экспонатов музея — аптечную емкость. Теперь два выставочных экземпляра гармонично дополняют друг друга и занимают почетное место на музейной полке.

По соседству с ними расположились две денежные купюры номиналом 3 рубля (1961 года) и 100 рублей (1993 год), найденные ранее.

На КПО в Солнечногорске сортировщики нашли на ленте уникальную старинную монету — серебряный рубль Екатерины Великой и бумажную купюру 1917 года. Найденная бумажная купюра –это государственный кредитный билет 250 рублей 1917 года, символизировший денежный знак Временного Правительства.

На одной из сторон билета изображен двуглавый орел без регалий, наложенный на геометрический орнамент — символ «Хас», что означает «благосостояние».

Все работы по поиску находок на КПО осуществляются в рамках масштабной деятельности по сортировке отходов, попадающих на ленты комплексов.

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