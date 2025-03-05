Редакция NEWS.ru получила почетную «кнопку Дзена»

Редакторы ведут канал с лета 2021 года, первую Оранжевую кнопку в честь 100 тысяч подписчиков он получил в 2022 году, а в ноябре 2023 года число постоянных читателей увеличилось до 200 тысяч человек.

«Все это время мы предлагаем контент, отвечающий запросам и ожиданиям широкой аудитории. Это новости, статьи, фото и видео на самые интересные темы. 2024-й — год нашего триумфа. Рекорды по просмотрам, приросту читателей и подписчиков», — рассказала главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Она также поблагодарила за внимание и рекомендации канала коллегам, родственникам и друзьям, а также пожелала приятного чтения.

По ее словам, это только начало, следующая цель — Пирамидка за миллион подписчиков.