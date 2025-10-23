Редактору URA.RU Денису Аллаярову продлили арест до апреля

Срок содержания под стражей свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в передаче взятки его родственнику, бывшему главе уголовного розыска ОП № 10 Андрею Карпову, был продлен еще на шесть месяцев, до 13 апреля.

Следующее заседание по рассмотрению уголовного дела по существу назначено на 28 октября. Аллаяров просил о смягчении меры пресечения на домашний арест, указывая на то, что провел в следственном изоляторе почти полгода, несмотря на отсутствие убедительных доказательств его причастности к преступлению — дело базируется исключительно на показаниях его дяди, который сам является обвиняемым по нескольким статьям УК РФ.

Аллаяров заявил, что снимает квартиру по договору найма, и владелица согласна на его проживание там в случае домашнего ареста. Он также отметил наличие накоплений на банковской карте и готовность друзей и знакомых оказать помощь в приобретении продуктов. Поддержать его в суд пришло такое количество людей, что зал заседаний не смог вместить всех желающих. Судья также поинтересовалась состоянием здоровья Дениса, который сообщил о хроническом пиелонефрите и необходимости постоянного приема медикаментов.

После перерыва в суд прибыла собственница квартиры, арендуемой Денисом, чтобы документально подтвердить наличие у него места жительства. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок содержания в СИЗО на полгода — до середины апреля.

Аллаяров был задержан 5 июня по подозрению в получении от представителей силовых структур информации о криминальной обстановке в Свердловской области. Этому предшествовали масштабные обыски в его квартире, центральном офисе URA.RU и домах других сотрудников издания. В ходе допроса и очной ставки продолжительностью 15 минут Аллаяров узнал, что показания против него дал его дядя. Карпов утверждал, что получил от племянника 20 тысяч рублей в обмен на сведения. Сумма предполагаемой взятки позднее возросла с 20 до 120 тысяч рублей. Других подтверждений вины Аллаярова, включая ключевой факт передачи денежных средств, не было представлено до настоящего времени.

Адвокаты Аллаярова предполагают, что Карпов мог дать ложные показания в отношении племянника с целью смягчения своей участи. В отношении бывшего полицейского с апреля расследуется другое уголовное дело, связанное с превышением должностных полномочий. Карпову инкриминируются нарушения по трем статьям УК РФ, в том числе получение взятки.

