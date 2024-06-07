Ребенок спасся на крыше: хозяйку атакующих нижегородцев стаффордов ждет проверка

Полицейские проверят жительницу Нижнего Новгорода, которая выгуливает бойцовских собак без намордников и поводков. Местные жители говорят, что псы держат в страхе целый район, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу нижегородского главка МВД.

До этого по соцсетям начало распространяться видео, снятое на детской площадке в ЖК «Новая Кузнечиха» в Советском районе. На кадрах запечатлено, как мальчик прячется на крыше горки, пока по ней бегают два стаффорда без намордников и поводков.

Ранее эти же бойцовские собаки едва не сбили с ног инвалида, однако их хозяйка никак не отреагировала на случившееся.

Судя по словам местных жителей, собачница увлекается спиртными напитками и теряет своих стаффордов.

6 июня в полицейский отдел адресовали сразу несколько жалоб по ситуации с почти безнадзорными собаками. Правоохранители ведут проверку, детали и обстоятельства выясняются.