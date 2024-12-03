Реабилитацию пяти Оленьих прудов провели в столичном парке «Сокольники»

Работы по биологической реабилитации провели в пяти Оленьих прудах в столичном парке «Сокольники». Специалисты очистили водоемы и отремонтировали конструкцию береговых полос, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы .

Москвичи часто выбирают эти пруды в качестве места отдыха. Однако в последние годы на дне водоемов образовались иловые отложения. Из-за этого уменьшилась их глубина. Кроме того, в водоемах активно начали цвести водоросли.

В связи с выявлением проблемы специалисты провели комплексную реабилитацию всех пяти прудов. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, водоемы очистили от ила. Из прудов общей площадью 2,9 га были извлечены иловые отложения общим объемом свыше 1,8 тыс. кубометров.

Также специалисты отремонтировали конструкцию береговых полос протяженностью 1,7 км. Некоторые участки оставили откосными для удобства водоплавающих птиц.

Кроме того, были благоустроены 15 зон биоплато общей площадью свыше 1,5 тыс. «квадратов». В них высадили порядка 36 тыс. водных растений.

Список водных объектов, которым требуется реабилитация, формируется с учетом выявления проблем и пожеланий москвичей.

Ранее на востоке Москвы провели реабилитацию пруда «Радуга 2». Он расположен вблизи усадьбы Кускова в парке «Радуга».