Разворотную площадку для школьных автобусов обустроили у Барвихинской СОШ

Соответствующую просьбу озвучили ранее на встрече главы Одинцовского округа Андрея Иванова с родительской общественностью. Строительство объектов стартовало в августе, а завершилось к началу учебного года, работы финансировались из внебюджетных источников. Как сообщилАндрей Иванов, разворотная площадка и парковка улучшили дорожную ситуацию в поселке Барвиха.

«В прошлом году на встрече с родителями учеников Барвихинской школы была озвучена просьба - обустроить разворотную площадку и стоянку школьных автобусов. Нашли подходящий по размерам участок и к 1 сентября выполнили задачу. Объекты строились за счет внебюджетных средств. Теперь здесь есть широкая платформа для посадки и высадки ребят, обустроены пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены знаки, смонтировано освещение. Дорога в школу стала комфортной и безопасной - именно об этом нас просили родители ребят. Отдельное пространство предусмотрели и для них – это небольшая стоянка на 30 машиномест, на которой мамы и папы могут подождать детей после уроков. Тем самым мы разгрузили проезды между жилыми домами и прилегающие улицы, где в час-пик трудно найти место для ожидания», — рассказал Андрей Иванов.

Добавим, что на школьных автобусах в Барвихинскую школу привозят порядка 300 учеников — это ребята из отдаленных населенных пунктов. Задачей на перспективу, как сообщил глава Одинцовского округа, станет обустройство небольшой парковки для педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.