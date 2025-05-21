Развитие профессий в «Газпром нефти» получило признание международных экспертов

Проекты компании заняли лидирующие позиции в трех из десяти номинаций. Эксперты отметили вклад «Газпром нефти» в популяризацию рабочих специальностей и раскрытие профессиональных возможностей сотрудников.

Награда WOW! HR вручается уже девятый год за лучшие практики в компаниях из России, СНГ и стран Персидского залива.

«Рабочие профессии всегда в фокусе внимания нашей компании. Именно мастера и специалисты на производстве ежедневно обеспечивают надежную и эффективную работу сложнейших технологических процессов, воплощая в жизнь самые амбициозные проекты. Инвестируя в развитие кадрового потенциала, мы не только создаем условия для профессионального роста, но и формируем будущее отечественной промышленности», — сказал директор по персоналу «Газпром нефти» Денис Данилов.

Предприятия компании являются одними из лучших работодателей РФ, по мнению соискателей, и ежегодно открывают новые вакансии во всех регионах деятельности.

В столице широкие карьерные возможности представляет Московский НПЗ, где идет финальный этап масштабной модернизации производства и внедрено свыше 80% нового оборудования. На высокотехнологичных рабочих местах востребованы операторы технологических установок, которые непосредственно управляют процессом переработки нефти и отгрузки топлива в автомобильные и железнодорожные цистерны. Комфортные условия труда также ждут машинистов насосного оборудования, лаборантов химического анализа, которые отбирают пробы и следят за качеством продукции.

«В процессе производства высококачественных нефтепродуктов участвуют десятки рабочих специальностей. В команде Московского НПЗ трудится свыше 2500 человек — это представители современной столичной промышленности. Мы тщательно следим, чтобы наши условия труда и карьерные возможности оставались одними из лучших в отрасли: развиваем инфраструктуру для работников, запускаем образовательные программы и привлекаем молодежь в кадровый резерв. Важно, что эти усилия отмечают эксперты на международном уровне», — добавил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.