Развитие дополнительного образования до 2030 года обсудили в Подмосковье

В Подмосковье состоялось совещание с участием сотрудников областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи, где обсудили стратегические задачи реализации концепции развития дополнительного образования детей в регионе до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

На мероприятии присутствовала заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, которая подвела итоги работы за 2024 год и обозначила планы на будущее. Замминистра отметила важность единого подхода к развитию системы дополнительного образования. «Концепция развития допобразования до 2030 года задает вектор. Она позволяет выстраивать работу специалистов системы планомерно, с глубоким пониманием общей цели и необходимых для ее достижения инструментов», — сказала Сулима.

Также заместитель директора Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Дмитрий Жадаев рассказал о втором этапе реализации Концепции дополнительного образования детей в России, который будет проходить в 2025–2030 годах.

Сегодня в Подмосковье в кружках и секциях по дополнительным общеразвивающим программам занимаются более 1,1 млн детей. В 2024 году Областной центр развития дополнительного образования организовал более 100 мероприятий, охвативших шесть направлений деятельности. Центр также оказывает методическую поддержку педагогам, проводит экспертизу программ и внедряет современные образовательные стандарты.

За высокие результаты работы специалисты центра были награждены благодарственными письмами Московской областной Думы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.