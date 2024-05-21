Разуваева: у молодежи есть запрос на созидательный и позитивный контент

Премия Института развития интернета отвечает на запрос молодежной аудитории, сказала журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

«Сегодня у молодежи есть запрос на созидательный, позитивный контент», - сказала она.

Разуваева добавила, что премия ИРИ формирует тренд на социально-значимый контент в Сети.

«Молодежь важно слышать, потому что это огромная аудитория, которая составляет порядка 40 млн человек», - сказала она.

Руководитель Росмолодежи сделала акцент на том, что молодые люди являются основными потребителями контента.

«Молодежь – драйвер развития пространства рунета», - отметила Разуваева.

Глава ведомства уточнила, что в настоящий момент в среде молодых людей есть огромный спрос на образование, на обучение, на развитие.

В условиях информационного шума, в котором находятся люди, у молодых огромный запрос на окружение себя контентом, который способствует сохранению нормального психического состояния.

«Очень круто, что премия ИРИ толкает авторов и производителей на создание доброго контента. Его становится сегодня все больше и больше», - добавила она.

Разуваева отметила, что премия дает авторам контента признание.

«Очень важно, что весомая часть проектов создается самими молодыми людьми. Для них это становится инструментом самореализации», - завершила Разуваева.

Премия интернет-контента ИРИ учреждена в 2021 году Институтом развития интернета для популяризации социально значимых онлайн-проектов. В 2024 году было подано более 1 000 заявок, касающихся проектов разных форматов. В 2022 на премию ИРИ было подано 380 заявок, в 2023 году их было свыше 500.