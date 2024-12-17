Разработчиков Подмосковья приглашают на национальный конкурс «ПРОФ-IT.Инновация»

Открыт прием заявок на участие в V национальном конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация». Свои решения могут представить российские компании и организации, создающие современное программное обеспечение, сервисы, информационные системы любого уровня сложности. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Целью проведения конкурса является выявление и популяризация инновационных решений в области цифровизации различных отраслей экономики и социальной сферы, которые могут быть использованы в государственном и муниципальном управлении.

Среди номинаций конкурса: «Большие данные», «Технологии умного города», «Аналитика данных», «Искусственный интеллект», «Квантовые технологии», «Интернет вещей», «Цифровой двойник», «Управление информационными ресурсами», «Идентификация и аутентификация», «Роботизация производственных/управленческих процессов» и другие цифровые технологии, которые могут быть успешно применены в госуправлении. Также отдельной номинацией выделены Стартапы.

Направить заявку можно до 5 февраля 2025 года на сайте.

Национальный конкурс «ПРОФ-IT.Инновация» — одно из наиболее авторитетных мероприятий в сфере цифровизации бизнеса и государственного управления. За 4 года проведения конкурса госсектору было представлено более 800 проектов из различных отраслей экономики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.