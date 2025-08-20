Разработанную столичным школьником уникальную микробиосистему отправят на орбиту

20 августа на орбиту запустят уникальную микробиосистему, созданную 14-летним Данилом Соловьем из центра экологического образования Московского дворца пионеров. Его разработку увидели сотрудники института медико-биологических проблем Российской академии наук, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

В особом модуле на протяжении более 60 дней живут мокрицы и муравьи. Ученым предстоит проследить, как они будут подстраиваться под невесомость на биоспутнике «Бион-М» №2.

Когда капсула приземлится на Землю, специалисты проведут сравнение модуля из космоса с тем, что есть у Соловья. Проанализируют муравьиные ходы в гелевой среде. Ученые посмотрят, есть ли отличия между тоннелями, сделанными в невесомости, с теми, что на Земле.

Помимо этого, специалисты проанализирует поведение насекомых. Они проверят репродуктивные функции муравьев, мокриц, то, как виды взаимодействовали друг с другом.

Проект даст возможность сделать первый шаг к формированию замкнутых экосистем для формирования баз на Луне в будущем.