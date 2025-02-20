Разговор с «железом»: способен ли ИИ заменить сессию с психологом

IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил, что чудесный эффект от душевной беседы с чатом GPT — это иллюзия: искусственный разум не способен заменить живого человека и сессию с психологом, сообщает RuNews24.ru

«Если людям больше понравилось говорить с нейросетью, чем с живым психологом, это еще не означает, что их психическое здоровье стало лучше. Наоборот, это может сигнализировать о том, что люди привыкли к контенту, сгенерированному ИИ, который для них стал более привычен и комфортен», — сказал эксперт.

По его словам, на самом деле чат GPT при ответе на сложные жизненные вопросы проникает все глубже в сознание человека и возвращает ему его же мысли. В дальнейшем это может стать опасным инструментом в руках мошенников.

Кроме того, искусственный разум точно не сможет работать как психиатр или психотерапевт, ему недоступно лечение психических патологий и расстройств поведения.