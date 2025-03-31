Разделом «Дом» в Московской области в феврале воспользовалось более 114 тыс человек

В феврале 2025 года более 7,5% от общего объема платежей в Подмосковье жители региона совершили в разделе «Дом». На данный момент для оплаты доступны услуги всех поставщиков.

«Раньше людям приходилось тратить часы на очереди, поиск квитанций и сверку данных. Раздел „Дом“ упрощает управление расходами на ЖКУ, меняя этот бытовой сценарий в лучшую сторону. Сейчас пользователи могут быстро проверить наличие задолженности, передать показания счетчиков и оплатить услуги, экономя время на рутинных задачах. Для многих это способ снизить стресс от бумажной волокиты и сосредоточиться на более важных аспектах жизни. Так что простая экономия времени превращается ввозвращение контроля над повседневными делами и возможность посвятить жизнь тому, что действительно важно», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

На конец 2024 года количество пользователей раздела «Дом» на территорииработы Среднерусского банка Сбербанка — Московской области и девяти ближайших регионов — превысило 470 тыс. человек. Лидерами по количеству пользователей среди регионов стали Московская, Тульская, Смоленская и Тверская области.

«Я являюсь собственником четырех объектов недвижимости, поэтому раздел „Дом“ — это настоящая находка. Раньше оплата коммунальных услуг занимала длительное время, а теперь всё решается за несколько минут», — добавила клиент Сбербанка Лариса Михалькова.

Найти новый раздел можно на экране «Платежи» — раздел «Дом». На этом экране можно выбрать или добавить новый объект. После авторизации будетполучен список подключенных к адресату коммунальных услуг с лицевыми счетами и суммами начислений от поставщиков, которые доступны для оплаты. Причем совершать оплату можно сразу по нескольким адресам, например, за своих родителей.