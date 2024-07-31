Равнодушные родители в РФ после гибели сыновей на СВО не будут получать пособия

Верховный суд России допустил, что часть родителей, потерявших своих детей в ходе проведения специальной военной операции на Украине, может быть лишена социальных выплат за то, что не принимала участие в воспитании сыновей и не участвовала в их жизнях, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Поводом для такого решения стало обращение жительницы Владивостока, которая сообщила, что после гибели сына на СВО все выплаты получил ее бывший муж, который не принимал участие в жизни и воспитании их общего ребенка, но после его гибели решил претендовать на пособия.

Речь идет о страховой сумме, единовременном пособии и денежной компенсации на общую сумму около 6,5 миллиона рублей. Женщина доказывала в судах, что, пока их сын рос, отец мальчика не платил алименты и не занимался его воспитанием, а когда он вырос и ушел на службу — даже не знал об этом.

Однако, когда мужчина погиб, его отец активизировался, приехал на похороны, позднее оформил на себя все выплаты и получил деньги, так как не был лишен родительских прав.

В итоге женщина сумела добиться того, чтобы Верховный суд России разрешал лишать подобных родителей права на получение средств после гибели участников СВО.