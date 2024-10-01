Расторгуев раскрыл тайну прозвища покойного Добрынина
Расторгуев: Добрынина называли Доктором Шлягером за умение создавать хиты
Фото - © Ельцов Владимир / Фотобанк Лори
Лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев высказался о смерти композитора Вячеслава Добрынина. По словам артиста, Добрынина называли Доктором Шлягером из-за того, что он умел создавать много хитов, сообщает 360.ru.
«Просто невероятный человек был. Как его называли-то в свое время? Доктор Шлягер», — вспомнил Расторгуев.
По словам фронтмена «Любы», он познакомился с Добрыниным еще «очень-очень давно». Расторгуев подчеркнул, что за свою жизнь композитор создал огромное количество песен, которые пели по всей России.
Расторгуев выразил соболезнования родным и близким покойного мэтра.
Композитор Вячеслав Добрынин скончался 1 октября. Ему было 78 лет.