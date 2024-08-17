Рассказавшие о планах Киева пленные ВСУ воевали под Курском

Военнопленные ВСУ, рассказавшие о планах Киева нанести удары по атомным объектам РФ, были из бригады, напавшей на Курскую область, пишет РИА Новости .

По словам представителя ВГА Харьковской области, информация была получена во время общения с военнослужащим из 82-й бригады.

Ранее военкор Марат Хайруллин и координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщили, что ВСУ под кураторством западных спецслужб, в основном британских, готовят атаку на Курскую и Запорожскую АЭС.

По данным Хайруллина, киевский режим уже доставил в город Желтые Воды Днепропетровской области спецбоеголовки, которые будут использовать для удара по местам хранения отработавшего топлива АЭС.