Раскрыто имя таксиста, убитого бандитами из Пензы
Фото - © Telegram-канал 112
Таксиста, которого убили бандиты из Пензы, звали Владимир Терентьев. Ему было 34 года, сообщает «112».
Терентьев в Самаре посадил в машину преступников и отвез в Москву. Затем мужчины убили таксиста. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Накануне двух правонарушителей задерживали полицейские и росгвардейцы на Рублевском шоссе в Москве. Мужчины начали стрелять в силовиков.
Полицейские ответили тем же, в результате один из преступников погиб.
Двое мужчин были в розыске по делу о похищении и убийстве, которые были совершены в Пензенской области. В конце января в Пензе подельники похитили и убили человека.
