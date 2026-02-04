Раскрыто имя таксиста, убитого бандитами из Пензы

Таксиста, которого убили бандиты из Пензы, звали Владимир Терентьев. Ему было 34 года, сообщает « 112 ».

Терентьев в Самаре посадил в машину преступников и отвез в Москву. Затем мужчины убили таксиста. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Накануне двух правонарушителей задерживали полицейские и росгвардейцы на Рублевском шоссе в Москве. Мужчины начали стрелять в силовиков.

Полицейские ответили тем же, в результате один из преступников погиб.

Двое мужчин были в розыске по делу о похищении и убийстве, которые были совершены в Пензенской области. В конце января в Пензе подельники похитили и убили человека.

