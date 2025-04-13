Раскрыт секрет, почему нельзя хранить хлеб в полиэтиленовом пакете

Многие люди привыкли хранить хлеб в пакете, но это ухудшает качество продукта, а также создает опасность для здоровья. Упаковка из пластика провоцирует размножение вредных микроорганизмов и портит продукт питания, рассказал RT доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Он объяснил, что из-за полиэтиленового пакета формируется эффект парника. Дело в том, что упаковка герметичная. У нее получается сдержать влагу, выделяемую продуктом. При этом влажность воздуха внутри упаковки увеличивается до 90-95%.

В подобных условиях может за короткий срок появиться грибок, в том числе Penicillium и Aspergillus. Оба вида выделяют микотоксины, которые наносят вред человеку.

Ранее технолог Татьяна Андреанова порекомендовала хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах с отверстиями. Это позволит не допустить появления парникового эффекта.