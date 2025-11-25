Рамзан Кадыров показал видео с экс-чемпионом UFC Джонсом и своим сыном Адамом

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале , как прошла встреча с экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом в Грозном. Он опубликовал видео, в котором показал, как гостеприимно встретил спортсмена.

Судя по кадрам, при встрече Джонс обнялся с Кадыровым. Глава Чечни назвал Джонса «самым лучшим бойцом мира». Они даже шуточно подрались, сделав вид, будто находятся на ринге.

На мероприятии также присутствовал сын главы Чечни Адам Кадыров. Участники встречи позировали на камеру все вместе и танцевали. Кроме того, в кадр попал большой стол с вкусностями, приготовленный для спортсмена.

По словам Кадырова, боец отметил красоту, чистоту и ухоженность Грозного. Для Джонса была подготовлена насыщенная программа, чтобы он мог ближе познакомиться с республикой.

«Я искренне благодарен ему за визит в Чеченскую Республику!» — написал Кадыров.

Ранее сам боец рассказал, что во время поездки в Чечню «ел как король» и стрелял из РПГ. Он назвал Кадырова «отличным хозяином».

