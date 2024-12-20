Раменский парк получил знак качества «Дед Мороз рекомендует»

На этот раз, отбор проходил по шести номинациям: за лучшую елку, лучшую Резиденцию и приемную, лучшую почту Деда Мороза, лучшую фотозону, лучшую зону фудкорта и лучшую входную группу в парк. Зона фудкорта и входная группа в парк — в этом году стали новые для конкурса.

Больше всего номинаций получили парк «Раздолье» и Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Эти парки выиграли по 6 знаков. Второе место получил Городской парк Каширы — он получил 5 знаков качества. Раменский городской парк с 4 знаками оказался на третьем месте.

В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» в Раменском городском парке работает Резиденция и Почта Деда Мороза, где каждый ребенок до 25 декабря может отправить свое послание прямо в Великий Устюг, где их прочитает сам Дедушка Мороз. Украшение Резиденций и елок является главной гордостью Раменского парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.