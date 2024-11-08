Раменский молодежный центр выиграл два гранта

На этот раз всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц показал, что в России существует очень много талантливых и инициативных молодых людей, которые готовы менять мир к лучшему.

8 940 заявок из 89 субъектов России были направлены на конкурс.

В конкурсе Росмолодежи, проводимого в рамках Молодежного слета «Поколение Z», Дарья Докукина заняла первое место. В ее проекте «Театральный интенсив PRO» в номинации #Вдохновляй, можно увидеть не только образовательную программу, но и настоящий прорыв в мир театрального искусства. Дарья считает, что для развития молодых талантов необходимо создать особую площадку, где они смогут окунуться в мир творчества, научиться играть на сцене и раскрывать свой потенциал. Интенсив для начинающих актеров «Театральный интенсив PRO» дает возможность не только получить бесценный опыт, но и познакомиться с профессионалами театрального мира, что позволит сделать первый шаг на пути к своей мечте. Этот проект показывает нам, как искусство может вдохновлять и изменять жизнь.

Энергичная Софья Сергиенко получила награду в конкурсе «Росмолодежь.Гранты» в рамках конкурса «Индекс мечтателя» и смены «Пишем будущее страны возможностей». Она представила свой проект «Благотворительные новогодние елки для детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на конкурс #Вдохновляй. Ее проект стал примером того, как важно объединяться и поддерживать друг друга в трудных ситуациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.