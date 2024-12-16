Рафик Загрутдинов выступил на Шестом Объединенном Евразийском Конгрессе

В столице состоялся Шестой Объединенный Евразийский Конгресс «ТИМ-СООБЩЕСТВО. ЛЮДИ. ТЕХНОЛОГИИ. СТРАТЕГИЯ 2024». В текущем году основные вопросы обсуждения касались итогов рабочего года сообщества технологий информационного моделирования (ТИМ), способов повышения производительности труда в капитальном строительстве при помощи цифровых технологий, а также перехода строительного комплекса на российское ПО, сообщили в департаменте гражданского строительства Москвы.

Как отметил руководитель департамента гражданского строительства столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов, ключевым инструментом в развитии и эффективном управлении таким мегаполисом, как Москва, являются современные технологии. В городе с 2011 года построили порядка 140 млн кв. м недвижимости, включая общественно-деловые объекты и жилье. При этом в городе сохраняются высокие темпы реализации проектов градостроительства.

«Сооружения, возводимые в столице, отвечают самым современным требованиям и органично вписываются в городскую среду. Каждый проект тщательно оценивается по экономической эффективности, не забывая о высоких потребительских характеристиках объектов», — отметил Загрутдинов.

Он также отметил, что технологии информационного моделирования (ТИМ) остаются приоритетным направлением инновационного развития строительной отрасли Москвы до 2030 года. Применение ТИМ позволяет создавать цифровые двойники объектов и целого города, что уже было успешно реализовано в ряде проектов, таких как Московский клинический научно-практический центр имени А. С. Логинова и флагманский центр с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина».

Также он уточнил, что ТИМ являются приоритетным направлением в инновационном развитии стройотрасли столицы до 2030 года. Благодаря их применению создаются цифровые двойники объектов и всего города. Это уже успешно реализовали в различных проектах. Например, во флагманском центре с вертолетной площадкой на территории ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина» и в Московском клиническом научно-практическом центре имени А. С. Логинова.

В 2024 году с целью развития цифровизации открыли Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. Новые цифровые инструменты, включая «Цифровой нормоконтроль», продемонстрировали ощутимое сокращение трудозатрат, а также оптимизацию использования жилого пространства.

На искусственный интеллект возлагают большие надежды. Он уже выполняет ощутимую часть задач в строительном проектировании. Благодаря этому уменьшаются расходы, сокращаются сроки разработки и эффективно используются ресурсы.

Кроме того, отраслевые эксперты на тематических сессиях Конгресса обсуждали результаты внедрения информационной системы управления проектами, эксплуатации цифровых двойников зданий, механизмы развития функционала технического заказчика, а также другие задачи цифровой трансформации строительного комплекса России.