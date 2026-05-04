«Радиостанция Судного дня» передала первое майское сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная и как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», передала еще одно зашифрованное сообщение, пишет «УВБ-76 логи» .

Очередной эфир радиостанции зафиксировали в 12:47 4 мая. В нем прозвучало «НЖТИ 21407 ПЛАВБАЗА 6789 5340».

До этого эфир был в 12:51 23 апреля. В нем прозвучало слово «алиментный».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая работает с 1976 года. В большинстве случаев она воспроизводит непродолжительный жужжащий сигнал, за что получила название «Жужжалка».

