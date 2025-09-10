«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

«Ихтиоз»: новое сообщение UVB-76 на фоне инцидента с дронами в Польше

В эфире коротковолновой радиостанции UVB-76, известной как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», прозвучало новое закодированное сообщение.

Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», 10 сентября в 16:40 по московскому времени в эфире прозвучало слово «ихтиоз».

Это сообщение передано на фоне обострения ситуации в Польше, где ранее были зафиксированы инциденты с дронами. Радиостанция, чье настоящее предназначение остается загадкой, традиционно ассоциируется с системой экстренного оповещения военного назначения.

Предыдущее сообщение станция передала 8 августа, когда в эфире прозвучали слова «отель» и «ларек». За несколько часов до этого передавалось слово «дымоскальп». Тогда же поступала информация об ударе по зданию кабинета министров Украины.

Специалисты по радиоэлектронной разведке продолжают анализировать возможную связь между этими сообщениями и реальными событиями международной значимости.