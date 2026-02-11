Радиостанция «Судного дня» отправила 8 новых сообщений за 2 часа

сегодня в 12:41

Восемь сигналов передала радиостанция УВБ-76 так же известная, как «Радиостанция Судного дня». Это произошло всего за два часа 11 февраля, сообщает РИА Новости .

Сигналы передавались 11 февраля с 09:05 до 10:54. В эфире прозвучали следующие слова: «Акрокрен», «Рыболовный, «Блицосидр», «Хлевотюк», «Баранка», «Самолетобой», «Придирчивый» и «Вихлянье».

УВБ-76 — военная радиостанция. Она появилась в 1970-х годах.

В большинстве случаев радиостанция воспроизводит непродолжительный жужжащий сигнал. Из-за этого она получила название «Жужжалка».

В последний раз таинственная «Радиостанция Судного дня» «разговаривала» 9 февраля. Тогда в эфире прозвучало слово «нищенка».

