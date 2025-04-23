Радикальная мера: сотни коал расстреляли с вертолета в Австралии

Sky News: сотни коал расстреляли с вертолета в Австралии по разрешению властей

Власти Австралии санкционировали отстрел более 700 коал с вертолета в штате Виктория. По данным Sky News, такое решение объяснили последствиями масштабных пожаров, уничтоживших в марте 2025 года около 2 тыс. га кустарников, сообщает Baza .

Чиновники заявили, что животные остались без пищи и воды, поэтому находятся на грани гибели. Премьер-министр штата Хасинта Аллан назвала это вынужденной мерой, принятой после тщательного анализа ситуации.

Зоозащитники и депутаты резко осудили действия властей. По мнению экспертов, снайперы не могли точно оценить состояние каждого животного, включая беременных особей или коал с детенышами.

Коалы были внесены в список исчезающих видов еще в 2022 году из-за сокращения их естественной среды обитания. Основная угроза для этих животных — участившиеся лесные пожары, уничтожающие эвкалиптовые леса, которые составляют основу их рациона.