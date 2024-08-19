Работы по устройству противопожарных минполос в лесах Подмосковья выполнены на 100%

В Подмосковье продолжается выполнение противопожарных мероприятий. Проводится устройство минерализованных полос в рамках государственного задания. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Минерализованные полосы — это дополнительные барьеры для огня. Они позволяют не допустить распространения возгорания на большие площади, не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий. Специалисты Комлесхоза в этом году уже создали свыше 1 600 километров минполос — это более 93% от годового плана. А в 12 из 19 филиалах ГКУ МО «Мособллес» эти работы выполнены полностью», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

В полном объеме работы по устройству минполос выполнены на территориях Волоколамского, Дмитровского, Звенигородского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Наро-Фоминского, Орехово-Зуевского, «Русский лес», Сергиево-Посадского, Ступинского, Талдомского, Шатурского лесничеств.

Проводят опашку трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур шириной не менее 1,4 метра.

Противопожарное обустройство лесов проходит весь сезон — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова.

Собственники земельных участков, граничащих с лесом, обеспечивают выполнение противопожарных мероприятий самостоятельно и за их невыполнение будут подвергнуты административным наказаниям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.