Работы по благоустройству сквера на ул Крупешина в Балашихе вскоре закончатся

Заканчивается процесс благоустройства сквера на ул. Крупешина, дом № 3 в Балашихе. Работы ведутся с опережением графика, что позволит открыть обновленный сквер в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данном этапе уже выполнено устройство бордюров и оснований под плитку, укладка которой выполнена на 25%. Расширены и обустроены народные тропы, засеяна четверть газона. Обновлен подиум под памятник Владимира Ленина.

Установка спортивной площадки и качелей начнется на следующей неделе.

«Благоустройство сквера позволит создать современное и комфортное пространство для долгих прогулок и активного отдыха жителей района», — отметил заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

Контроль за ходом работ осуществляют представители заказчика, министерства благоустройства, стройконтроля, авторского надзора.

К концу года в Балашихе планируется обновление 14 дворовых территорий и 30 новых детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.